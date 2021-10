Bijol vesel selitve na Štajersko, želi si polnega Ljudskega vrta

»Naredili bomo vse, da zmagamo na vseh tekmah do konca, drugega nam ne preostane. Zelo bo težko, a verjeli bomo do konca,« je napovedal vezist moskovskega CSKA Jaka Bijol. Nekdanji član velenjskega Rudarja bo s člani prvič nastopil v Ljudskem vrtu, kamor tri dni po tekmi z Malto prihaja Rusija. V torek so nogometaši tudi preizkusili zelenico osrednjega štadiona pod Kalvarijo.



»Osebno se tega res veselim. Upam, da bo Ljudski vrt poln, tudi sam sem prejel veliko več prošenj za vstopnice kot za prejšnje tekme v Stožicah,« je priznal Bijol.



Slovenija je septembrski ciklus sklenila z bolečim porazom v Splitu proti Hrvaški, ki skupaj z Rusijo na vrhu lestvice beži za šest točk. Slovenski reprezentanti so bili deležni številnih kritik predvsem za predstavo na Poljudu, kjer so bili svetovni podprvaki prepričljivo boljši in slavili s 3:0.

Borba ni bila glavni razlog za poraz

»V Splitu je manjkalo vse kaj drugega kot borba. Če dobro stojiš na igrišču in se dobro počutiš, je takrat vidna tudi borbenost. Bili smo precej slabši. Ko je tako in nasprotnik dominira, kot je Hrvaška v Splitu, si brez moči,« se je septembrskega neuspeha spominjal Bijol.



»Imeli bomo nekaj več časa za pripravo. Pričakujem borbo, moramo odgovoriti kot ekipa,« pa je menil Sandi Lovrić, vezist Lugana.

