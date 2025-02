Bitka za napredovanje med najboljše se začenja v Kidričevem in Grosuplju

Po štirih mesecih se z današnjima tekmama 17. kola, lokalnima dvobojema v Kidričevem in Grosuplju, začenja drugi del sezone v 2. SNL. Izhodišče v bitki za prvaka in neposredno napredovanje v 1. SNL nakazuje napeto tekmovanje do zadnjega kola. Pet moštev je v krogu za prvaka in drugo mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije za 1. SNL.

Kako visoko kotirajo delnice glavnih tekmecev za napredovanje, bodo razkrile že prve tekme. Kidričane, ki so po že znanem scenariju pripeljali dva, tri zanimive igralce, med njimi tudi 18-letnega Nala Lana Korena, starejšega sina nekdanjega kapetana slovenske reprezentance Roberta Korena, in izkušenega Aljaža Krefla, bodo izzvali prenovljeni sosedje s Ptuja. Na papirju ni neznank, vodilni Aluminij je izrazit favorit, Drava se bori za obstanek med drugoligaši.

Gostovanje Slovana v Grosuplju bo sporočilno: ali se Brinje res lahko resneje vpletejo v bitko za prvi dve mesti? Grosupeljčani se bodo kmalu lahko pohvalili z nogometnim parkom (stal naj bi 3,6 milijona evrov), kakršnega nimajo niti prvoligaši. Pot do 1. SNL se zdi bolj odprta v tej sezoni, kot bo v naslednji, za katero je prvoligaške ambicije napovedal tudi nekoč serijski »proizvajalec« slovenskih reprezentantov s Kodeljevega. Mustafa Nukić je okrepitev enega od najstarejših klubov v Sloveniji Slovana, ki ima v »prvemu« dacarju Ivanu Simiču predsednika z ambicijami.

Nemara že kar ključna tekma bo v Novi Gorici. Za štirikratne slovenske prvake Goričane še ne bo usodna, za Kranjčane najbrž. Le še ducat tekem do konca prvenstva je premalo, da bi Gorenjci lahko v tako izenačeni konkurenci še ujeli največje tekmece.

Celjska pokalna predstava je razkrila, da za Tabor šteje le bitka za 1. SNL. Sežanci so proti evropskemu Celju zgolj upali, da bi se jim lahko prikazala »Marija«, v ligaški bitki za napredovanje se bodo morali tudi »odpreti« in napasti tekmece.

Tudi ekipa za obstanek šteje pet moštev, pri čemer je zadnji Tolmin glede na konkurenco v najslabšem položaju. Zanimivo bo videti evoluciji velenjskega Rudarja in ljubljanske Ilirije, kjer je na trenerski stolček sedel Darko Karapetrović. Posebnost kluba iz Zgornje Šiške je, da je edini ljubljanski klub, ki domuje na lastnem štadionu, zato ni odvisen od dobre volje mestne oblasti. Na vsak način pa Šiškarjem pomoč MOL ne bi škodovala.

Zadnje dejanje prvenstva bo 24. maja.