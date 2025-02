NZS potrdil nova pravila za novo sezono in razpisala volitve

Na seji Izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije (NZS) so člani potrdili vrsto novosti, ki bodo vplivale na slovenski nogomet v prihajajoči sezoni. Med ključnimi odločitvami je sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2025, razpis volitev za predsednika NZS, člane nadzornega odbora in arbitražnega sveta za obdobje 2025–2029, ter sklic redne letne skupščine, ki bo potekala 22. aprila.

Izvršni odbor je potrdil spremembe pravilnikov, ki bodo vplivale na sestavo ekip v 1., 2. in 3. SNL. Od sezone 2025/26 bodo prvoligaši v zapisnik za tekmo morali vključiti 10 doma vzgojenih nogometašev, medtem ko bo moral vsako tekmo začeti vsaj en igralec s pravico nastopa za slovensko reprezentanco U21.

V 2. SNL bo zahteva še strožja, saj bodo klubi morali vključiti 12 doma vzgojenih igralcev, tekmo pa bosta morala začeti vsaj dva nogometaša, ki lahko nastopata za U21-reprezentanco.

Določene so bile tudi kvote za igralce, ki nimajo državljanstva Slovenije ali EU. V 1. SNL bodo klubi lahko registrirali štiri takšne igralce, v 2. SNL dva, medtem ko v 3. SNL ostaja omejitev pri enem tujcu zunaj EU.

NZS je sprejela tudi spremembe pravilnika o registraciji in statusu igralcev, ki vključujejo uvedbo digitalne športne izkaznice ter nova pravila pri posojah igralcev in višini nadomestil ob prestopih.

Finančna podpora klubom in pokrivanje stroškov sodnikov

Nogometna zveza Slovenije bo v prihodnji sezoni finančno razbremenila klube, saj bo pokrila stroške uradnih oseb v vseh mladinskih in ženskih tekmovanjih, z izjemo 1. SNL, kjer bodo klubi stroške še naprej krili sami. V 2. SNL bo NZS pokrila polovico stroškov sodnikov.

Poleg tega bo NZS finančno nagradila klube, katerih igralci bodo vpoklicani v slovenske reprezentance. Za to bo namenjenih do 270.000 evrov, ki se bodo razdelili glede na število vpoklicanih igralcev in starostno kategorijo reprezentance.

»Namen aktivnosti je spodbuda klubom za kakovostno delo z mladimi igralci, ki so od devetega leta starosti dalje uspešno prispevali k razvoju reprezentanta in s tem reprezentanc NZS,« so pojasnili pri zvezi.

Nova strategija družbene in okoljske odgovornosti

Izvršni odbor je sprejel tudi strategijo družbene in okoljske odgovornosti za obdobje 2025–2029, ki vključuje pobude za večjo družbeno vključenost, varovanje okolja in enake možnosti v nogometu. Poudarek bo na trajnostnem razvoju, zmanjšanju okoljskega odtisa ter podpori mladinskega in ženskega nogometa.

NZS želi s tem doseči nadaljnjo profesionalizacijo slovenskega nogometa na vseh ravneh in zagotoviti pogoje za dolgoročen razvoj panoge.