Bo Šeško poskrbel, da bo Kane lovoriko dočakal na igrišču?

Popraznični konec tedna bo dal že marsikateri odgovor na mnoga še vedno odprta vprašanja v evropskih nogometnih prvenstvih. V Nemčiji si lahko naslov prvaka zagotovi Bayern, ki bo brez suspendiranega Harryja Kana gostoval pri Leipzigu Benjamina Šeška. V Italiji bo Inter po dobri predstavi v Barceloni želel čim prej nazaj na vrh v serii A, v Španiji si bosta Barcelona in Real Madrid pripravljala čim boljši popotnici v zadnji clasico, v Angliji se bije hud boj za evropske vstopnice, najbolj vroče pa bo na hrvaškem večnem derbiju med Hajdukom in Dinamom.

Stavite na svojega favorita v derbijih tujih prvenstev. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca.

Bo Šeško danes zagrenil življenje Bavarcem, ki za vrnitev naslova v München potrebujejo zgolj točko? Forma Leipziga ponuja negativen odgovor. Rdeči biki so nazadnje izgubili z 0:4 v Frankfurtu. Nujno potrebujejo točke, saj so padli na peto mesto in želijo v boju za ligo prvakov preskočiti Freiburg, ki ima dve točki več.

Na roko jim gre, ker bo Kane zaradi rumenih kartonov sedel na tribuni in morda tam dočakal prvo lovoriko v karieri, pa tudi, da bo Freiburg gostil branilca naslova Leverkusen, ki nujno potrebuje zmago za ohranitev upanja za čudežen razplet sezone. Leipzigu celo grozi, da bo ostal brez evropske vstopnice, saj ima le dve točki prednosti pred sedmim Mainzem.

Konec tedna 3 maj 2025 Foto Dd

V Italiji bo Inter, ki je v Barceloni prekinil niz treh porazov brez doseženega gola, želel premagati Verono in hkrati upal na spodrsljaj vodilnega Napolija pri Lecceju. Bo trener Simone Inzaghi taktiziral in želel odpočiti glavne adute pred torkovim prihodom Barcelone na San Siro?

To bi se mu lahko maščevalo. Napoli ima štiri tekme pred koncem tri točke prednosti in se lahko osredotoča samo na prvenstvo. Hud boj na Apeninskem polotoku se bije tudi za četrto mesto in ligo prvakov. Med četrtim Juventusom in osmo Fiorentino sta samo dve točki razlike, Juve pa čaka zelo pomembna tekma pri sosedi na lestvici Bologni.

V Angliji bodo nogometaši Liverpoola v Londonu imeli v nedeljo čast, da jim bo Chelsea kot prvi pripravil »špalir« ob prihodu na zelenico. Gostitelji bodo bolj motivirani, saj se oklepajo petega mesta, zadnjega, ki še jamči ligo prvakov. Arsenal, ki bo v sredo v Parizu lovil zaostanek z 0:1 in se skušal zavihteti v finale lige prvakov, bo varčeval z močmi v Bournemouthu. Podobno velja za Manchester United (Brentford) in Tottenham (West Ham), ki se jima obeta derbi v finalu evropske lige.

V Španiji, ki bo prav tako imela pet klubov v ligi prvakov, bo Atletico Jana Oblaka danes v času kosila gostoval pri Alavesu. Zasedba Diega Simeoneja je trdno zasidrana na tretjem mestu in se je sprijaznila z novo sezono brez lovorike. To te se še lahko dokoplje Real Madrid, vendar mora dobiti vseh preostalih pet tekem, vključno s clasicom v Barceloni 11. maja.

Ekipa Carla Ancelottija, ki je vse bližje brazilski klopi, želi izkoristiti naporen ritem in poškodbe Kataloncev. Toda najprej mora opraviti svoj del posla, začenši z jutrišnjo tekmo s Celto Vigo. Barcelono nocoj čaka na papirju težje delo v Valladolidu. Hansi Flick še naprej pogreša Roberta Lewandowskega, nazadnje je poškodbo staknil junak zadnjega velikega derbija v kraljevskem pokalu Jules Kounde.

Poljud bo gostil večni derbi. FOTO: Damir Sencar/AFP

Hrvaška? Poljud bo pokal po šivih, ko bo Hajduk danes popoldne želel premagati večne tekmece iz Zagreba in si povečati možnosti za prvi naslov hrvaškega prvaka po letu 2005. Popotnica ni dobra, Dalmatinci so brez zmage od 5. aprila, vse bolj se zdi, da Gennaro Gattuso ni človek, ki bi lahko pobrisal prah z vitrine. Rijeka in Hajduk imata po 56 točk, samo za eno zaostaja Dinamo. Rečanom bi bilo še najbolj pogodu, da bi se ob verjetni njeni zmagi z Gorico derbi v Splitu končal z delitvijo točk.