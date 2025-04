Angleški velikani v vrsti za Šeška, Leipzig razkril ceno za Slovenca

Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško je po odlični sezoni v dresu nemškega RB Leipziga postal eden najbolj iskanih mladih napadalcev v Evropi. Zanimanje zanj je še posebej veliko v najmočnejši angleški ligi, kjer naj bi ga po poročanju različnih medijev snubili velikani, kot so Manchester United, Arsenal in Chelsea. A prestop 21-letnega slovenskega bisera utegne biti bistveno dražji, kot je sprva kazalo, saj naj bi v Leipzigu močno zvišali svoje finančne zahteve.

Šeško, ki je v tej sezoni v dresu Leipziga na 40 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel zavidljivih 19 golov in dodal šest podaj, je s svojimi predstavami navdušil številne klube. Britanski časnik Sun poroča, da si je njegovo zadnjo tekmo v živo ogledal celo novi vodja skavtske službe pri Manchester Unitedu, kar je še podžgalo govorice o poletnem prestopu na Old Trafford. Isti vir, skupaj s portalom Metro, navaja, da naj bi med Šeškom in RB Leipzigom obstajal nekakšen »džentelmenski dogovor«. Ta naj bi slovenskemu napadalcu omogočal odhod po koncu sezone, če bi kateri od vrhunskih klubov zanj ponudil okoli 60 milijonov funtov (približno 70 milijonov evrov).

Vendar pa zadnje informacije, ki jih med drugim povzema nemški Bild in potrjuje britanski Sun, kažejo drugačno sliko. Vodstvo RB Leipziga naj bi si premislilo in zdaj za svojega dragulja zahtevalo znatno višjo odškodnino – govorica je celo o 100 milijonih evrov. S tem zneskom bi Leipzig podrl svoj klubski rekord za najdražjo prodajo igralca, ki ga trenutno drži Joško Gvardiol s prestopom v Manchester City za 90 milijonov evrov leta 2023.

Veliko zanimanja, a cena lahko odvrne kupce

Tako visoka cena bi lahko predstavljala oviro predvsem za Manchester United. Klub se, kot piše Sun, sooča z omejitvami zaradi pravil finančnega fair-playa (PSR) v v elitni angleški nogometni ligi in bo moral pred večjimi nakupi verjetno najprej prodati nekatere igralce. Kljub temu Rdeči vragi, ki so Šeška spremljali že lani, ostajajo med zainteresiranimi.

Šeško je v svoji drugi sezoni pri RB Leipzigu dokazal, da gre za napadalca izjemnega potenciala. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Tudi Arsenal po pisanju The Athletica že dlje časa občuduje slovenskega napadalca in išče okrepitev v konici napada. Čeprav naj bi se njihovo zanimanje po nekaterih virih nekoliko ohladilo in naj bi se bolj osredotočali na druge tarče, kot je Nico Williams iz Athletica Bilbaa, ostajajo v igri.

Zelo resen naj bi bil tudi interes Chelseaja. Novinar David Ornstein za The Athletic poroča, da Londončani v Šešku vidijo potencialno rešitev za svoje napadalne težave, saj želijo razbremeniti Cola Palmerja. Nicolas Jackson na mestu prvega napadalca ni povsem prepričal in pri Chelseaju preučujejo več možnosti, med katerimi naj bi bil tudi Šeško. Portal Tribal Football med interesenti omenja tudi Liverpool.

Šeško pripravljen na naslednji korak?

Ne glede na dogajanje na tržnici je Šeško v svoji drugi sezoni pri RB Leipzigu dokazal, da gre za napadalca izjemnega potenciala. Kot poudarjajo analitiki, združuje moč, dobro postavljanje, občutek za gol in odlično igro z glavo. Zdi se, da je po dveh letih v Bundesligi napočil naravni trenutek za naslednji korak v karieri.

Med Šeškom in RB Leipzigom naj bi obstajal nekakšen »džentelmenski dogovor«. FOTO: Ronny Hartmann/AFP

Vprašanje pa ostaja, ali bo kateri od velikanov pripravljen plačati rekordno odškodnino, ki jo zdaj zahteva RB Leipzig. Nemški klub po navedbah The Athletica ni pod pritiskom, da bi moral prodajati, in očitno namerava iz velikega zanimanja za svojega slovenskega napadalca iztržiti kar največ. Poletni prestopni rok bo pokazal, ali bo Šeško res postal najdražji slovenski nogometaš v zgodovini.