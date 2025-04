Barcelona še zasolila rano užaljenega Reala (VIDEO)

V nadaljevanju preberite:

Barcelona ostaja v igri za štirikratno krono, potem ko je v finalu španskega kraljevega pokala v Sevilji s 3:2 premagala večnega tekmeca Real Madrid in mu dodatno zasolila rane po izpadu iz lige prvakov. Mož odločitve je bil nepričakovani junak Jules Kounde, ki je zadel v 116. minuti, ko se je že zdelo, da bodo o zmagovalcu odločale enajstmetrovke. »To je bil popoln večer,« je bil navdušen trener Hansi Flick, ki je pred sredino prvo polfinalno tekmo lige prvakov z Interjem dobil potrdilo, da blaugrana zmore tudi brez najboljšega strelca Roberta Lewandowskega.

Real Madrid se je v znak protesta proti španski sodniški organizaciji, ki naj bi se zarotila proti njemu, odločil bojkotirati vse medijske obveznosti pred tekmo. Podobno užaljen je bil konec oktobra lani, ko ni prišel v Pariz na podelitev zlate žoge, ker se je izvedelo, da jo bo prejel Rodri in ne Vinicius Junior. Veliko prahu je dvignila izpoved glavnega sodnika Ricarda de Burgosa, ki je dan pred finalno tekmo na novinarski konferenci v solzah razkril, da Real Madrid izvaja stalne napade nanj, zaradi česar trpi njegova družina. Na tekmi se je iskrilo ...

