Bo Harry Kane prvo lovoriko dočakal na tribuni?

Nogometaši Bayerna so v 31. krogu nemškega prvenstva v Münchnu premagali tekmece iz Mainza s 3:0 in se še bolj približali 34. naslovu državnih prvakov. Bavarci so tri kroge pred koncem prvenstva zadržali osem točk prednosti pred najbližjimi zasledovalci in branilci lanskega naslova iz Leverkusna, ki so bili doma boljši od Augsburga z 2:0.

Bayern je temelje za zmago postavil že v prvem polčasu, ko sta zadela Leroy Sane (27.) in Francoz Michael Olise (40.). Izbranci belgijskega strokovnjaka na klopi ekipe iz Münchna Vincenta Kompanyja so v drugi polovici tekme nadzorovali goste, zadnji žebelj v krsto Mainza pa je zabil Anglež Eric Dier (84.).

Bavarci nov naslov državnih prvakov lahko potrdijo že čez teden dni v Leipzigu, kjer pa bodo nastopili brez svojega prvega zvezdnika in s 24 goli tudi najboljšega strelca bundeslige Harryja Kana. Angleški napadalec je na današnji tekmi izpolnil kvoto rumenih kartonov. Kane pri 31 letih še nima nobene lovorike!

Lekarnarji iz Leverkusna so doma ugnali tekmece iz bavarskega Augsburga. Za Bayer sta že v prvem polčasu zadela Čeh Patrik Schick (13.) in Argentinec Emiliano Buendia (45.+1).

Holstein Kiel je pred domačimi gledalci premagal Borussio iz Mönchengladbacha s 4:3, Slovenec David Zec pa je za gostitelje odigral celo tekmo. V prvem polčasu je gostitelje v vodstvo popeljal Japonec Shuto Machino (15.), na 2:0 pa je osem minut kasneje povišal Šved Alexander Bernhardsson.

V drugi polovici tekme so gledalci videli tekmo preobratov, na koncu pa so gostitelji le osvojili vse tri točke, potem ko je zmagoviti gol v prvi minuti sodnikovega podaljška dosegel Machino. Pred tem je za gostitelje zadel še Bosanec Armin Gigović (76.), za goste pa Čeh Tomaš Čvančara (60.) ter Francoza Alassane Plea (69.) in Franck Honorat (86.).

Zasedba iz Kiela je po zmagi napredovala na predzadnje mesto, za 16. Heidenheimom, ki je v petek slavil v Stuttgartu z 1:0, zaostaja tri točke, pred Bochumom, ki bo v nedeljo gostil Union Berlin, pa ima dve točki prednosti.

Eric Dier (desno) je dosegel tretji gol za Bayern. FOTO: Alexandra Beier/AFP

Freiburg je z golom Maxa Rosenfelderja (49.) slavil v Wolfsburgu ter napredoval na četrto mesto, medtem ko je Borussia iz Dortmunda v gosteh premagala Hoffenheim s 3:2. Za ekipo iz Porurja je zmagoviti zadetek v peti minuti sodnikovega dodatka prispeval Waldemar Anton. Pred tem sta zadela Gvinejec Serhou Guirassy (20.) in Julian Brandt (74.), za domačo pa Čeha Adam Hložek (61.) in Pavel Kaderabek (90+1.).

Ob 18.30 bo še osrednja tekma 31. kroga. Tretjeuvrščeni Eintracht Frankfurt bo gostil petouvrščeni Leipzig, ekipo slovenskega reprezentančnega napadalca Benjamina Šeška in Kevina Kampla.