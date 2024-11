Bogati Pariz bogat tudi po točkah

Nogometaši Paris-Saint Germaina so tudi v 11. kolu francoske lige svoje delo opravili po pričakovanjih. Edina še neporažena ekipa je gostovala pri Angersu in slavila s 4:2.

Parižani so do nove zmage prišli praktično že v prvem polčasu, ko so dosegli štiri gole. Po dvakrat sta zadela Kang-in Lee in Bradley Barcola, z desetimi goli prvi strelec lige.

V petek je tretjeuvrščeni Marseille doma izgubil proti Auxerru z 1:3, v soboto pa je z enakim izidom drugouvrščeni Monaco zmagal v Strasbourgu, potem ko je po zaostanku z 0:1 tri gole dosegel v 79., 89. in 91. minuti. Avtor dveh od teh treh je bil Eliesse Ben Seghir.

Lens je zmagal proti Nantesu s 3:2, potem, ko je zasukal izid z goloma Hamzata Ojedirana in Adriena Thomassona v 86. in 90. minuti.

V nedeljo bo Toulouse Mihe Zajca gostoval pri Rennesu, Reims, ki ga vodi Luka Elsner, pa pri Le Havru.