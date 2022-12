Bogatinov postal trener Radomelj

Nogometni prvoligaš Kalcer Radomlje ima novega trenerja članskega moštva. To funkcijo prevzema Oliver Bogatinov, štiriinštiridesetletni strokovnjak, ki ima za seboj veliko izkušenj pri delu s slovenskimi prvoligaši, so na družbenih omrežjih objavili Radomljani. Bogatinov bo svoje igralce prvič zbral 5. januarja, ko se bodo pričele zimske priprave na nadaljevanje sezone v prvi slovenski nogometni ligi. Oliver Bogatinov je sicer na mestu trenerja zamenjal Nermina Bašića.

Slovenski reprezentant Žan Karničnik pa je novi član Celja, v knežje mesto se je preselil iz bolgarskega Ludogorca z enoletno posojo in z možnostjo odkupa, so objavili Celjani. Karničnik je sicer pred igranjem za Ludogorec z Muro osvojil naslov državnega in pokalnega prvaka ter se s svojimi predstavami prebil v državno reprezentanco, za katero je debitiral 8. oktobra 2021 na tekmi z Malto. Skupno je v dresu z državnim grbom zbral 13 nastopov.