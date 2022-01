Bolgari spet lovili v Muri, s Šimundžo v Razgrad tudi Karničnik

Sedemindvajsetletnega srednjega branilca Žana Karničnika le še uspešen zdravniški pregled loči od prestopa k Ludogorcu, so potrdili na spletni strani slovenskih prvakov.

»Žan Karničnik zapušča Fazanerijo in se bo, v kolikor jutri uspešno prestane zdravniški pregled, preselil v bolgarski Ludogorec, kamor je pred kratkim odšel tudi Ante Šimundža. Žan je bil z nami od sezone 2017/18, ko se je pred začetkom sezone v drugi slovenski nogometni ligi k nam preselil iz Mariborove B-ekipe,« so zapisali pri NŠ Mura.

Sprva je bil džoker Anteja Šimundže, so se spominjali, kasneje pa si je utrdil mesto v začetni enajsterici Mure in bil eden izmed nepogrešljivih členov čarno-bejle šampionske zasedbe. Kot član Mure se je prebil tudi v državno izbrano vrsto, za katero je odigral štiri tekme. Za Muro je odigral 180 tekem v vseh tekmovanjih in ob tem prispeval 18 zadetkov.

»V tem trenutku težko rečem kaj drugega, kot enostavno hvala za vse trenutke, ki sem jih preživel v Murski Soboti. Zahvala predvsem klubu, vsem delavcem in izjemnim navijačem ter Black Gringosom, da ste me v teh štirih letih in pol vzeli za svojega,« je povedal nogometaš po rodu iz Slovenj Gradca.

Upa in verjame, da je slovo le začasno

»V tem času smo naredili izjemno zgodbo vse od druge lige, do pokalnega naslova, do naslova državnih prvakov in na koncu do konferenčne lige. Tukaj sem se razvil kot nogometaš, postal reprezentant in bil proglašen za najboljšega igralca lige. Zaradi vseh let, ki sem jih preživel tukaj, me bo nekaj vedno vezalo na Prekmurje. Zaradi tega upam in verjamem, da je to le začasno slovo od čarno-bejlih,« je dodal.

Besedo je dobil tudi podpredsednik kluba oziroma njegov športni direktor Denis Rajbar: »Spomnim se, ko sem se pred štirimi leti in pol prvič dobil z Žanom. Tako je pokazal interes in željo, da se pridruži Muri. Njegova želja, volja, motivacija in delovne navade nikoli niso bile vprašljive. Vedno je bil vzor na igrišču in izven njega. Žan je lep primer dobrega dela v klubu, saj se je najprej prebil v reprezentanco, z dobrimi igrami pa si je prislužil prestop v klub, ki se vsako leto bori za nastop v Ligo prvakov. Včeraj sva se z Žanom še zadnjič dobila, pogovorila, spila pijačo in si segla v roke. Zaradi vsega zgoraj naštetega so vrata Fazanerije zanj vedno odprta.«

»Žan, hvala za vse in veliko uspeha v nadaljevanju kariere!« so Karničniku v slovo še zapisali na spletni strani prekmurskega ponosa.