Boštjan Cesar išče harmonijo in povečuje zaostanek za Olimpijo (VIDEO)

Šest tekem, po dve zmagi, poraza in neodločena izida, razlika v golih 4:4. To je bilanca Maribora pod taktirko trenerja Boštjana Cesarja, zaostanek za vodilno Olimpijo, ki je brez težav strla Kalcer Radomlje, pa večji, kot je bil po odstavitvi Anteja Šimundže. Ljubljančan na vijoličnem trenerskem stolčku po derbiju 17. kroga 1. SNL na koprski Bonifiki ni mogel biti zadovoljen.

Poldrugi mesec Cesarjevega prvoligaškega učenja na klubski trenerski poklic in njegove zakonitosti je že terjal davek v debelem zaostanku za zeleno-belimi, ki so nazadnje prejeli gol in tudi izgubili v 11. kolu proti Kopru.

Kako bo Maribor kakovost posameznikov zložil v šampionsko igro, je predvsem izziv za reprezentančnega rekorderja in njegov štab pomočnikov. »Odnosi v moštvu in kemija med igralci se morajo ves čas obnavljati. Tudi ko se igralci ujamejo, se kemija ne sme zrušiti,« je o ustvarjanju moštva z značajem povedal Cesar in izzval domače igralce. »Imamo veliko tujcev, zato morajo domači, slovenski in izkušeni igralci narediti to ekipo še močnejšo.«