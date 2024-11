Olimpijo v bitki za jesenski naslov čaka najtežja pot

V nadaljevanju preberite:

Veliki derbi 15. kroga 1. SNL se je razpletel po meri glavnega stratega Olimpije Victorja Sancheza in taktično znova odličnih, a po naporni sezoni igralsko vidno omejenih Ljubljančanov. Bitka za prvaka, v katero se je vrnil tudi branilec naslova Celje po gostujoči zmagi proti Primorju bo spomladi napeta in morda okrepljena še za Koper in Bravo.

Zakaj Olimpija v tem obdobju lahko igra le izrazito pragmatično, taktično in brez lepote v igri. Ob zdaj že navajenosti na slabo igrišče in utrujenosti je brez Pedra Lucasa, ki je v Sanchezovi strategiji imel eno od najpomembnejših vlog, napadalno omejena le na prebliske Raula Florucza in pogojno, ko je veliko prostora in brez silakov ob njem, na Alexa Blanca.

Mariborčani za zeleno-belimi zaostajajo prav v uigranosti orkestra. Brušenje igralne podobe in učinkovitosti je zdaj v rokah Boštjana Cesarja, ki mu bodo trenersko legitimnost dale tudi prefinjene kadrovske ter taktične odločitve.