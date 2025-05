Ni še konec, je odmevalo v Stožicah: Maribor je zaostril bitko

Derbi 33. kola 1. SNL je upravičil svoj naziv. Ni še konec, so v Stožicah »zaropotali« Mariborčani in močno zapletli prvenstveno bitko za naslov prvaka. V 64. velikem derbiju, zadnjem v 34. sezoni 1. SNL, so pred 9000 nogometnimi navdušenci še drugič premagali največje tekmece in močno oživeli upanje na to, da se lahko 24. maja v Ljudskem vrtu veselijo šampionskega naslova. Toda Olimpija ima po sinočnjem porazu z 1:2 (Kojić 7.; Čelhaka 16./avt., Meriluoto) še vedno vse v svojih rokah, lepo prednost sedmih točk, a tudi tekmo več. Že v sredo se šampionski dvoboj lahko še bolj zaostri, če bodo vijolični v zaostali tekmi v Ljudskem vrtu premagali Celjane.

Mariborčani so odločno začeli, a hitro zaostajali. Zeleno-bele navijače je na noge dvignil Dino Kojić, ki je po podaji Raula Florucza iz kota z nekaj sreče – žogo je zadel z ramo in ne z glavo – premagal Ažbeta Juga.

Mariborčani so bili boljši v večini nogometnih prvin in so zasluženo premagali vodilne Ljubljančane. FOTO: Voranc Vogel

Ljubljančani so hitro dobili, kar so želeli, a še hitreje zapravili šampionsko prednost po velikem nesporazumu Jurgna Čelhake in vratarja Matevža Vidovška. Albanec, sinoči po sili razmer eden od branilcev v postavitvi s tremi v zadnji liniji, je izgubljeno mariborsko žogo, na katero je stekel Vidovšek, usmeril proti vratom in mimo vratarja.

Po 16 minutah se je bitka delno umirila, toda iz minute v minuto je postajalo očitno, da so Mariborčani močnejši, Ljubljančani pa z edinim ustvarjalnejšim igralcem Floruczom napadalno znova zelo nemočni in le z enim ciljem – ne izgubiti.

Olimpijini navijači so bili glasni, a brez dimnih vložkov ni šlo. FOTO: Voranc Vogel

V prvem polčasu so Ljubljančani še držali izid, ki jim je več kot le ustrezal, v nadaljevanju pa je Maribor hitro unovčil svojo premoč in posamično kakovost. Na desni strani sta Benjamin Tetteh in El Arbi Soudani izpeljala dvojno podajo, Alžirčevo ostro in natančno asistenco pred vrata pa je v gol spremenil rezervist finski adut Miakel Kai Meriluoto.

Lov za izenačenjem se je za Ljubljančane spremenil v misijo nemogoče. Z borbenostjo in željo ter tudi podporo navijačev so poskušali izvleči več, kot so bili sposobni, toda razlika v kakovosti je bila vendarle prevelika. Maribor je bil bliže tretjemu golu ali četrtemu kot Olimpija drugemu.

Kako do konca prvenstva?

Do konca prvenstva bo Olimpija igrala še v Murski Soboti (10. t. m.), in v Stožicah proti Radomljam (17. t. m.) ter Bravu (24. t. m.). Mariborčane najprej čaka štajerski derbi sredi tedna, potem v Ljudskem vrtu gostijo Primorje, v 35. kolu gostujejo v Kopru, v zadnjem pa gostijo Lendavčane. Preberite tudi: vse o 33. kolu 1. SNL.