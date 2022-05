Božja roka Diega Maradone še nikoli bližje nebes

Letalo Tango D10S bo novembra po uvodni turneji po Argentini pristalo na prizorišču mundiala v Katarju. Gre za leteči muzej, posvečen argentinski legendi Diegu Maradoni, navijači si bodo lahko ogledali več spominkov iz bogate zbirke pokojnega Argentinca, ki je preminil novembra 2020.

Nekaj posebnega je tudi zunanja podoba letala, pod katero se je podpisal umetnik Maximiliano Bagnasco: ta je narisal več podob Maradone, tudi tisto, na kateri s tako imenovano božjo roko doseže gol proti Angliji na SP 1986.

»To bo prvo svetovno prvenstvo brez Maradone in verjetno zadnje z (Lionelom) Messijem. Ko so letalo videli njegovi soigralci iz leta 1986, so bili kot v transu,« se je pohvalil izvršni direktor podjetja Gaston Kolker. Letalo bo mogoče tudi najeti, nato ga bodo prodali in izkupiček predali dobrodelnim organizacijam.

»Ne moremo verjeti ali razumeti te norosti in tega, kakšna ljubezen je še vedno prisotna. Kako daleč so pripravljeni iti navijači? Očitno vse do letala,« je bila ganjena tudi hčerka Dalma Maradona.

FOTO: Tomas Cuesta/AFP

FOTO: Tomas Cuesta/AFP

FOTO: Tomas Cuesta/AFP

FOTO: Tomas Cuesta/AFP

FOTO: Tomas Cuesta/AFP

FOTO: Tomas Cuesta/AFP

FOTO: Tomas Cuesta/AFP

FOTO: Matias Baglietto/Reuters

Predstavitve sta se udeležili tudi hčerki Dalma in Giannina Maradona. FOTO: Tomas Cuesta/AFP