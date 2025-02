Bravo v treh tednih opravil selekcijo, zeleno-bele zdelal virus

V nadaljevanju preberite:

Bravo ne popušča, v 22. kolu 1. SNL so Šiškarji letos premagali še tretjega tekmeca iz kroga velike peterice, Koper. Ni jih ustavil niti zaostanek, ujezil je predvsem najboljšega strelca v drugem delu sezone Mateja Poplatnika, ki je zabil oba gola za zasuk in za četrto letošnjo zmago.

Bravo je v 23 dnevih temeljito opravil selekcijo med favoriti, Olimpija ima le še dva tekmeca v bitki za prvaka. Koprčani sicer imajo še tekmo manj, a bolj kot o Olimpiji morajo razmišljati o tekmecih pred njimi, Mariborčanih in Šiškarjih. In tudi o prvakih, za katere se je po napredovanju v osmino finala konferenčne lige očitno začelo novo prvenstvo. Na račun bodo prišli navijači.

»Mladost moštva se že spreminja v izkušenost. Ampak še 14 tekem je do konca, pomembno je, da igramo dober in sodoben nogomet,« je trdno na tleh Ljubljančan Poplatnik, ki je zadel na vseh štirih tekmah. Še ena posebnost: Bravo je letos na vse tekmah zaostajal.

Celjska reinkarnacija je impresivna. Ciprska evropska »učna ura« je prvake tako sprostila, da so tudi na domači fronti udarili z vso silo. Uprizorili so v tej sezoni še neviden strelski šov. Po 21. minutah so Radomljanom nasuli štiri gole.