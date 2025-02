Delitev točk v Lendavi, obeta se zanimiv vikend

Nogometaši Nafte in ajdovskega Primorja so se v 22. kolu 1. SNL razšli z neodločenim izidom 2:2. Vsi goli so padli v prvem polčasu. V soboto bo derbi v Spodnji Šiški, kjer bodo gostovali Koprčani. V Ljudskem vrtu Maribor z Muro. Olimpija bo v nedeljo gostovala v Domžalah, prvaki iz Celja bodo želeli nadgraditi evropski uspeh z Muro.

Nogometaši Nafte so v dvoboju z Ajdovci lovili točke, da se morda približajo mestom, ki zagotavljajo neposredni obstanek v eliti, ali pa, da povečajo razliko do zadnjeuvrščenih Domžal. Na koncu so bili z osvojeno točko bolj zadovoljni Ajdovci, ki so vse bližje potrditvi obstanka v prvi ligi.

Lendavčanom je uspel imeniten uvod. Aleks Pihler je v 14. minuti domačim zagotovil vodstvo, le dve minuti kasneje pa je Josip Špoljarić pred golom Primorja po ostri, a natančni podaji Roka Pirtovška z desne strani še drugič matiral Josipa Posavca.

Po vodstvu z 2:0 pa se je Nafta pomaknila v bolj obrambno formacijo, kar pa se ji ni obrestovalo. Ishaq Rafiu je v 25. minuti zaključil hitro, a dobro izdelano akcijo Primorja z leve strani po prostem strelu, kjer pa je obramba Nafte zamujala. Isti igralec je bil v podobni situaciji v 33. minuti na levi strani podajalec za gol, ki ga je zabil Mark Gulič. Še naprej so imeli več od igre Ajdovci.

Drugi del so zaznamovali številni manjši prekrški in menjave ter posledično prekinitve. Prav v uvodu so dvakrat, trikrat nevarno zapretili Lendavčani, v nadaljevanju pa je imelo Primorje žogo več v posesti, a si v drugem delu ni ustvarilo niti ene resne priložnosti. Borbena igra v drugem polčasu se je zaključevala ob robu obeh kazenskih prostorov in posledično brez spremembe izida.

1. SNL, 22. kolo:

Petek:

Nafta – Primorje 2:2 (Pihler 13., Špoljarić 16.; Isahq 25., Gulić 33.)

Sobota:

Bravo – Koper (13.00)

Maribor – Mura (15.00)

Nedelja:

Domžale – Olimpija (15.00)

Celje – Radomlje (17.30)