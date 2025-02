Celjani so v Nikoziji zablesteli in za nov podvig ujeli Lugano

V nadaljevanju preberite:

Zdaj pa nad Lugano in za četrtfinale v konferenčni ligi. To je realnost Celjanov po redko videni nogometni učni uri v Nikoziji, kjer so spisali zgodovinski podvig in hkrati zamudili priložnost, da bi do vrha napolnili mrežo slovenskega vratarja Vida Belca, sicer najboljšega posameznika pri Apoelu. Premagala sta ga le Armandas Kučys (45) in Tamar Svetlin (51). Švicarskega tekmeca bodo slovenski prvaki gostili šestega marca, čez teden dni pozneje, 13. marca, pa bodo gostovali. V primeru napredovanja se bodo v četrtfinalu pomerili z zmagovalcem dvoboja Panathinaikos – Fiorentina.

Zakaj so Celjani in Riera lahko optimisti? Naposled so ujeli sozvočje med napadanjem in branjenjem: v napadu so bili standardni in še premalo (?!) učinkoviti, v obrambi pa končno kompaktni, uglašeni, disciplinirani in niso dopustili veliko priložnosti. V seštevku so bili za razred boljši od ciprskih tekmecev in so uprizorili eno od najbolj spektakularnih predstav kakšnega od slovenskih klubov v gosteh v Evropi.