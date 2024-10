Brazilski finale v pokalu libertadores

Nogometaši Botafoga so drugi finalisti najbolj prestižnega južnoameriškega nogometnega tekmovanja pokala libertadores. Na povratni tekmi polfinala so sicer s 1:3 izgubili z urugvajskim Penarolom, a so skupno slavili s 6:3.

V vsebrazilskem finalu 30. novembra na štadionu Monumental v Buenos Airesu se bo Botafogo pomeril z Atletico Mineirom. Ta je v drugem polfinalu v sredo premagal argentinski River Plate.

Za Botafogo je edini zadetek na povratni tekmi na štadionu Centenario v Montevideu v 88. minuti dosegel Thiago Almada. Pred tem je Penarol povedel z zadetkoma Jaimeja Baeza v 31. in 66. minuti. Facundo Batista je nato v 89. minuti postavil končni izid 3:1, kar pa ni zadostovalo za urugvajski klub po visokem porazu na prvi tekmi.

Moštvi sta tekmo končali s po 10 igralci. Nogometaš Penarola Washington Aguer je bil izključen v sodnikovem dodatku prvega polčasa, gostujoči igralec Mateo Ponte pa si je v 69. minuti prislužil drugi rumeni karton.

Botafogo bo igral v svojem prvem finalu pokala libertadores, medtem ko bodo tekmeci iz Mineira naskakovali svoj drugi naslov po letu 2013.

Z brazilskim finalom je zagotovljeno, da bo brazilski klub še šesto sezono po vrsti osvojil tekmovanje. S tem bo število brazilskih zmag v najmočnejšem južnoameriškem tekmovanju zraslo na 24. Več jih imajo zgolj argentinski klubi s 25 zmagami.