Brez kvalifikacij za ligo prvakov?

Nyon

Veliko neznank

Okrog lige prvakov je veliko vprašanj. FOTO: Reuters

- Evropska nogometna zveza Uefa, ki jo vodi Slovenec, razmišlja tudi o skrajšanju kvalifikacij za naslednjo sezono lige prvakov in evropsko ligo, po najslabšem scenariju tudi o odpovedi kvalifikacij, danes piše Times.Uefa je sicer že pred časom zaradi koronavirusne krize preložila začetek lige prvakov 2020/21 na 20. oktober, vendar vseeno ostajajo nejasnosti, ali bodo kvalifikacije za obe evropski tekmovanji lahko pravočasno spravili pod streho, piše Times.Uefa za to sezono do konca avgusta še načrtuje končati ligo prvakov in evropsko ligo, ki ju je sredi marca prekinila pandemija novega koronavirusa, takoj, ko bodo končana domača tekmovanja. Ta imajo za zdaj prednost.Ker je v zvezi s tem še veliko neznank, poleg tega je nekaj vlad evropskih držav, med njimi Nizozemska in Francija, že napovedalo, da pred septembrom ne bo nogometa, Uefa razmišlja tudi o eni sami tekmi kvalifikacij na nevtralnem terenu. V končnici lige prvakov bi sodelovalo 12 predstavnikov držav, ki še nimajo mesta v tekmovanju po skupinah.Če je v tem predlogu kaj resnice, bo znano kmalu. Uefa je v nedeljo demantirala informacijo, da bo povratna tekma osmine finala lige prvakov Lyon - Juventus 7. avgusta, kot je napovedal predsednik Lyona JKrovna evropska organizacije je imela marca in aprila vrsto konferenc s predstavniki vseh nacionalnih zvez in klubov, glavni zaključek teh pogovorov pa je bil, da je za zdaj prioriteta dokončanje nacionalnih prvenstev. Šele po tem bi govorili o dokončanju lige prvakov in evropske lige.