Brez skrbi trije klubi prihajajo v Slovenijo

Glede prihajajočih četrtkovih izzivov treh slovenskih klubov – Celja, Maribora in Olimpije – v lovu na vizum evropske nogometne jeseni v konferenčni ligi je očitno, da bodo tekmeci omenjenih moštev prišli sproščeno, kolikor je pač to mogoče.

Najbližjo pot bodo imeli nogometaši Rijeke in z njimi skupaj vsaj 1000 glasnih in zvestih privržencev. Moštvo s Kvarnerja je v zadnjem preizkusu pred tekmo v Ljubljani s prepričljivo zmagalo v Osijeku – 2:0 (Radeljič, Pašalić). Uvodna tekma Rijeke in Olimpije pa ob izidu 1:1 napoveduje zelo negotov boj tudi v revanši.

Četrtkova tekmeca Celja in Maribora v zadnjem kvalifikacijskem kolu za uvrstitev v konferenčno ligo bosta v Slovenijo dopotovala brez večjih skrbi. Armenski Pjunik je zaradi povratnega dvoboja proti slovenskemu prvaku imel »prosti konec tedna«, Švedi pa so v domačem prvenstvu igrali v gosteh in zmagali. Tekmec vijoličnih Djurgården je premagal Sirius z 1:0, strelec je bil Patric Aslund v 46. minuti. Celje in Maribor bosta lovila zaostanek z 0:1.