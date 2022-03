Brutalen pretep navijačev v Mehiki, ranjenih najmanj 22 oseb

Sobotno tekmo mehiške lige med Queretarom in Atlasom so prekinili, potem ko so se na tribunah štadiona Estadio Corregidora spopadli navijači. Številni nasilneži naj bi uporabili različne vrste orožja, spopadi pa so se nato preselili tudi na zelenico. »Tiste, ki so krivi za pomanjkljivo varovanje na štadionu, bo doletela huda kazen. Varnost naših igralcev in navijačev je prioriteta!« je na twitterju zapisal predsednik lige Mikel Arriola, ki je napovedal odpoved vseh preostalih tekem 9. kola clausure.

Huje ranjeni naj bi bili dve osebi, je potrdila zvezna agencija za zaščito, potem ko so se na spletu že razširile govorice o številnih smrtnih žrtvah. Nogometaši Atlasa so še pravočasno pobegnili v slačilnice, sodeč po posnetkih pa so poskušali nekateri člani Queretara pomiriti ljudi na zelenici. Nekateri navijači tako domače kot gostujoče ekipe so zvečer pred štadionom združeni v molitvi prosili za zdravje vseh poškodovanih.