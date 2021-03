Budimpešta (p)ostaja domovanje večine Angležev

Povratna tekma osmine finala nogometne lige prvakov med Manchesterjem Cityjem in Borussio Mönchengladbach bo odigrana v Budimpešti zaradi omejitev potovanj zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa. Povratna tekma 16. marca bo, prav tako kot prva pred tednom dni, odigrana na Arena Puskas v madžarski prestolnici zaradi zagotovitev možnosti izvedbe osmine finala in zagotavljanja enakopravnih razmer za obe moštvi.



Tudi prva tekma med obema ekipama je potekala v Budimpešti, na njej je City slavil z 2:0. Ravno danes se bo v Budimpešti odvijala tudi povratna tekma osmine finala med Liverpoolom in Leipzigom. Moštvo iz Anglije ima s prve tekme prednost 2:0.

Velika Britanija trenutno posebej tvegano območje

Veliko Britanijo trenutno obravnavajo za posebej rizično območje širjenja novega koronavirusa zaradi prisotnosti tako imenovane angleške različice virusa. Nemška moštva bi – ob potovanju v Anglijo – zaradi tega morala ob vrnitvi za 14 dni v karanteno. Kljub temu bosta tako Leipzig in Mönchengladbach zaradi zaprošene prestavitve prizorišča tekem morala plačati pristojbino v višini milijona evrov.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: