Čeferin: Na evropskem prvenstvu bomo lahko imeli polne tribune

Severna Makedonija je v dodatnih kvalifikacijah premagala Gruzijo in si zagotovila prvi nastop na EP. FOTO: Robert Atanasovski/AFP

Na večini evropskih stadionov tekme potekajo pred praznimi tribunami. FOTO: George Wood/AFP

Predsednik Evropske nogometne zveze (UEFA)je v pogovoru za srbski Informer govoril o aktualnih nogometnih temah.Predstavil je, kakšne izgube ima Uefa zaradi epidemije koronavirusa, ocenil možnosti izvedbe regionalne lige na območju nekdanje Jugoslavije, komentiral uvrstitev Severne Makedonije na evropsko prvenstvo in tudi ocenil, ali bodo na letošnjem prvenstvu stare celine lahko prisotni gledalci.V Uefi razmišljamo o regionalnih ligah, o tem se pogovarjamo z voditelji nacionalnih zvez. Ne verjamem pa, da bo v bližnji prihodnosti mogoče ustvariti regionalno ligo na območju nekdanje SFRJ. Politične razmere so še vedno preveč zapletene. Ljudje imajo še vedno v spominu vojno. Če bi ustanovili nekaj regionalnih lig, bi bilo bolj realno, da bi bile Slovenija, Hrvaška in nekatere druge države v eni ligi, Srbija pa z nekaterimi drugimi državami v drugi ligi. Vsekakor pa vse več držav zanima možnost regionalne lige, ker bi to povečalo vrednost klubov, pa tudi dohodek od pokroviteljev in prodaje TV pravic.Uefa načeloma nima nič proti regionalnim ligam. Glavna težava je, kako iz teh lig preiti na evropska tekmovanja. Uefa bi morala rešiti to težavo. Poleg tega ne želimo ustvariti nekaterih regionalnih lig, ki bi uničevale državna prvenstva. Torej, regionalne lige so resen posel in še ni določeno nič konkretnega, vendar se o njih razmišlja.Severna Makedonija me je presenetila, bila je v skupini s Slovenijo. So dobra ekipa, dobro vodeni in vesel sem, da so se uvrstili na evropsko prvenstvo. Majhna država, ki nima dobrih gospodarskih razmer, je dobila priložnost za promocijo. Redko se lahko narod združi v eni državi, kot se to lahko zgodi s športnimi uspehi.To evropsko prvenstvo je bilo specifično že pred krizo, ki jo je povzročila epidemija koronavirusa. Predvideno je, da bo potekalo v 12 mestih. Nekatera so v Evropski uniji, nekatera ne. Imamo različne valute, drugačna pravila glede vizumov ... Za Uefo je bil to velik zalogaj že pred situacijo s koronavirusom, sedaj je še težje. A sem optimist. Začelo se je cepljenje in mislim, da bomo imeli na prvenstvu polne stadione.Mislim, da bomo poleti lahko imeli polne stadione. Zaenkrat je v načrtu, da igramo v 12 državah. Seveda imamo pripravljene rezervne načrte, če bo imela katera izmed držav probleme. Pripravljeni smo, da izvedemo turnir v 11, 10 ali 9 mestih … in po potrebi samo v eni državi. Sem 99,9-odstotno prepričan, da bo temovanje potekalo v vseh 12 mestih, kot je načrtovano. Lahko pa se zgodi, da bo ena od držav odpadla. Mislim pa, da ne bomo imeli več tekmovanja v takšnem formatu in s toliko gostitelji. Izkazalo se je za prevelik podvig.Nimamo točnih podatkov o tem, koliko je kriza zaradi koronavirusa stala evropski nogomet, zagotovo pa smo izgubili več kot milijardo evrov. Uefo je zgolj prestavitev evropskega prvenstva na leto 2021 stalo več kot 100 milijonov evrov. Na žalost še vedno trpimo izgubo. Stadioni so še vedno prazni. Točen podatek bomo imeli, ko se bo kriza končala. Izgube bodo zagotovo strašanske, a med vsemi panogami se bo nogomet prvi pobral. Vsi želijo na stadione, vsi si želijo v živo ogledati tekme. Nogomet prinaša pozitivno energijo in ljudje bodo po koncu krize še bolj kot prej želeli na stadione. V prehodnem obdobju sem bil pogosto na praznih stadionih in to je žalostno, to ni isti nogomet.Seveda je to eden od ciljev Lige narodov, nadomestiti prijateljske tekme s tekmovalnimi. Prijateljske tekme so večinoma nezanimive. Reprezentance pogosto niso v najmočnejših postavah, igralci se ne trudijo po najboljših močeh ... to so še vedno tekmovalni dvoboji, zato je Liga narodov odličen projekt.Na našem območju smo večno skeptični, ko je govora o novostih. Borili smo se za konferenčno ligo, zato da bi tisti, ki nikjer ne tekmujejo, lahko igrali v mednarodnem tekmovanju. Vse naše manjše lige so omejene. V srbski ligi lahko s prodajo TV pravic dosežete določen znesek, ki pa je zaradi velikosti trga zelo omejen. Vsi si želijo čim več mednarodnih tekem. Zato je konferenčna liga velika stvar. In zelo pomembno je, da smo se z najmočnejšimi klubi dogovorili, da bo liga prvakov na nek način financirala konferenčno ligo. S finančnega vidika na začetku ne bo profita. A mi smo pripravljeni vlagati, saj želimo, da se nogomet razvija v vseh državah, ne samo v štirih oziroma petih največjih.