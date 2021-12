Čeferin naštel zmagovalce leta, največje pohvale velikemu modelu

Evropska nogometna zveza (Uefa) je objavila poslanico predsednika Aleksandra Čeferina, ki se je ozrl na leto 2021, v katerem težkih preizkušenj za evropsko nogometno družino spet ni manjkalo – spodleteli superligaški puč, uspešna izvedba evropskega prvenstva in vseh ostalih klubskih ter reprezentančnih tekmovanj in še bi lahko naštevali. Kaj pa je najbolj navdušilo prvega moža evropske nogometne družine?

»Ko pogledamo nazaj na nepozabno leto za Uefo in evropsko nogometno skupnost, je težko izpostaviti naš največji dosežek,« je zapisal Čeferin. »Naštevanje 'zmagovalcev' bi bilo preprosto predolgo. Klubski kapetani in kapetani reprezentanc so dvignili Uefine pokale v nič manj kot sedmih tekmovanjih – euru 2020, ligi narodov, ligi prvakov in ligi prvakinj, evropski ligi, finalu evropskega prvenstva do 21 let in v futsal ligi prvakov. Začetek novih ciklov klubskih tekmovanj je ustvaril situacijo zmaga-zmaga tako za ženski kot moški nogomet. Daljnosežne spremembe lige prvakinj so občutno povečale tekmovalno ravnovesje, izpostavljenost in prestiž, zagon evropske konferenčne lige pa je naša moška tekmovanja naredil bolj vključujoča, saj so številni klubi prvič zaigrali na evropskem odru,« je nadaljeval Čeferin.

Gradijo trajnostno prihodnost nogometa

»Nogomet je zabeležil celo svoje lastne športne zmage nad pandemijo, prvič s prirejanjem tolikšnega števila tekem skozi leto med neprestano spreminjajočimi se zdravstvenimi ukrepi, drugič pa s tem, ko je navijačem pokazal, da se lahko varno vrnejo na štadione. V zadnjih 12 mesecih je vsak član naše skupnosti znatno prispeval k tem vidnim uspehom – nacionalne zveze, igralci, nacionalne lige, klubi, trenerji, sodniki, navijači, naši partnerji in mediji. A naš največji dosežek si zasluži več prepoznavnosti – zaščita evropskega športnega modela, ki vodi misijo Uefe, njenih članic in nešteto drugih športnih organizacij. Temelj je piramidna struktura, ki povezuje mladinske pogone na dnu in elitne klube na vrhu, model pa deluje dvojno. Ne le, da se prihodki iz profesionalnih tekmovanj vlagajo po celotni igri, klubi tudi napredujejo ali nazadujejo glede na športne uspehe. Redke organizacije evropski športni model močneje utelešajo kot Uefa. Vsake štiri leta naše evropsko prvenstvo preusmeri velik delež prihodkov v razvoj nogometnih projektov po celini s pomočjo programa HatTrick.«

Dodal je, da bo 777,5 milijona evrov prihodkov, gre za delež prihodkov z eura 2020, v obdobju 2020-24 prineslo napredek celotni nogometni piramidi. Možnost odprtega tekmovanja za vse je bilo vodilo za ustanovitev konferenčne lige, je še povedal Čeferin, potem ko je svoj premierni nastop v skupinskem delu kakšnega evropskega tekmovanja ravno po zaslugi novoustanovljene lige zabeležil slovenski državni prvak Mura.

»Vseh 55 nacionalnih zvez ima zdaj vsako sezono zagotovljeno zastopstvo v vsaj enem Uefinem tekmovanju. Aprilski nesrečen poskus zagona zaprte 'superlige', ki se je osredotočal le na polnjenje bančnih računov peščice klubov, je ogrozil vrednote, ki ležijo v osrčju evropskega športnega modela in Uefine misije. Njegov propad, ki so ga poganjale politične in javne obsodbe po vsej celini, je bila naša največja, skupna zmaga leta 2021. Rad bi se osebno zahvalil vsakemu izmed vas, ki ste stali z Uefo v tako težkem trenutku. Vaša podpora je zagotovila, da bodo vsi naši dosežki v letih, ki prihajajo, še naprej gradili trajnostno prihodnost nogometa v Evropi,« je sklenil Čeferin.