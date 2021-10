Čeferin odločno sporočil Infantinu: Resno premislite, posledice bodo strašne

Po tem, ko so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) v primeru organizacije svetovnih prvenstev na vsaki dve leti z izstopom zagrozile nekatere vidne članice, se je oglasil tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin.

Agencija Reuters navaja posnetek sestanka, na katerem se je Čeferin odločno postavil po robu predsedniku Fife Gianniju Infantinu. Svet Fife se bo sicer v sredo pogovarjal tudi o odmevnih spremembah nogometnega koledarja, za katerega navija Infantino. Ta naj bi želel 20. decembra na globalnem srečanju vseh 211 držav članic organizirati glasovanje o prirejanju svetovnih prvenstev na dve leti.

Grožnja za obstoj klubov in lig

»Resno vas in Fifo pozivam, da ne napeljujete h glasovanju, saj bi to lahko imelo strašne posledice v smislu našega odziva, a tudi pri deležnikih, kot so klubi in lige, ki ne morejo izraziti svojega mnenja o ideji, ki škodi njihovemu obstoju,« je dejal Čeferin.

Mednarodna nogometna zveza s svojim predsednikom na čelu razmišlja o tem, da bi od leta 2028 namesto na vsaka štiri leta svetovna prvenstva prirejala na vsaki dve leti. Infantino sicer miri strasti, češ da gre zaenkrat zgolj za posvetovanje, a napovedano decembrsko glasovanje vendarle daje slutiti, da nameravajo v Zürichu od besed hitro preiti k dejanjem.