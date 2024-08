Čeferin predsedniško nagrado tokrat namenil Buffonu

Predsednik Evropske nogometne zveze Uefe, Slovenec Aleksander Čeferin, bo predsedniško nagrado letos podelil nekdanjemu italijanskemu zvezdniškemu vratarju Gianluigiju Buffonu, je v sporočilu za javnost zapisala Uefa. Šestinštiridesetletni čuvaj mreže se je s številnimi lovorikami ob svojem imenu od poklicne kariere poslovil lani avgusta.

Predsednik Uefe Čeferin je Buffona opisal kot izjemnega vratarja nespornih kakovosti z odločnostjo in konstantnostjo, s čimer je postal vzor nogometnim navijačev povsod po svetu. Buffon je na najvišji ravni igral skoraj 28 let. Debitiral je novembra 1995 za Parmo, zadnjo tekmo pa je odigral prav za to ekipo lani avgusta. Vmes je bil še član Juventusa v dveh obdobjih ter Paris Saint-Germaina.

V času poklicne kariere je za izbrano vrsto Italije zbral 176 nastopov, kar je največ med vsemi vratarji na svetu ter tudi med vsemi, ki so kdaj oblekli italijanski dres. Še vedno je četrti na lestvici evropskih nogometašev z največ nastopi za svojo reprezentanco.

Vrhunec kariere je doživel leta 2006, ko je z azzurri postal svetovni prvak v Nemčiji. Obenem je osvojil deset naslovov italijanskega prvaka, bil šestkrat pokalni prvak, osvojil pa je tudi pokal Uefe leta 1999 in naslov francoskega državnega prvaka.

»Kot dobro italijansko vino je z leti postajal vse boljši in pri 39 letih osvojil nagrado za najboljšega vratarja po izboru Uefe«, so zapisali v sporočilu za javnost, potem ko je z Juventusom leta 2015 in 2017 igral v finalu lige prvakov v treh letih. Obakrat je moral sicer Buffon zelenico zapustiti brez glavne lovorike v evropskem nogometu.

Veliki človek

»Gianluigi Buffon je igralec, ki sem ga oboževal vse od časov pri Parmi, ko se je prebijal na sceno kot mlad, karizmatičen vratar,« je v zapisu Uefe dejal njen predsednik.

»Njegova izjemna konstantnost skozi različne generacije bi morda marsikoga prepričala, da je preprosto ostati na vrhu svojega športa. O njem kot velikem človeku govori tudi dejstvo, da se je v času prisilnega izpada njegovega Juventusa v drugo ligo odločil ostati v klubu, čeprav je imel na mizi številne ponudbe največjih klubov na svetu,« je v poklon Italijanu dejal Čeferin.

Italijan je bil eden prvih nogometašev, ki je odkrito razpravljal tudi o duševnem zdravju in depresiji, kar je pomagalo dvigniti ozaveščenost o tem vprašanju v poklicnem športu, še navaja Uefa.

Buffon bo predsedniško nagrado Uefe prejel v četrtek na slovesnosti ob žrebu lige prvakov za sezono 2024/25, v kateri bo prvič po spremenjenem sistemu igralo 36 ekip.

Med dobitniki predsedniške nagrade, ki jo Uefa podeljuje vse od leta 1998, so tako nekdanji zvezdniki nogometa, trenerji kot denimo dansko zdravniško osebje, ki je pred tremi leti rešilo življenje Christianu Eriksnu, potem ko ta doživel srčni zastoj na EP. Zadnji prejemnik nagrade je bil lani nekdanji nemški napadalec Miroslav Klose.