Čeferin za Spiegel potrdil, da meri na tretji mandat

»Ja, všeč mi je to delo. Je bolj stresno, kot bi si kdaj mislil. Obožujem pa nogomet,« je na vprašanje o tretjem mandatu odgovoril 53-letni Aleksander Čeferin in dodal: »Trenutno je moje življenje super.«



Čeferin vodi Uefo od leta 2016, leta 2019 pa je bil potrjen na položaju do leta 2023. Uefa se trenutno z Mednarodno nogometno zvezo (Fifa) prepira glede prihodnjega koledarja tekem za leto 2024. Čeferin in Uefa sta proti skrajšanju cikla svetovnega prvenstva s štirih na dve leti, o čemer razpravlja Fifa, piše nemška agencija DPA.

Posluša tudi navijače

Čeferin je ta teden na generalni skupščini Združenja evropskih klubov (Eca) v Ženevi med svojim govorom znova izrazil ostro nasprotovanje predlogu in opozoril, da bi na tak način »razvrednotili tekmovanje in da bi še bolj obremenili že tako preveč obremenjene igralce«.



»Več ni vedno bolje,« je v zvezi s tem odločno dejal Slovenec na čelu Uefe. Tudi navijači po vsem svetu predlogu nasprotujejo.



»Velika večina navijačev nasprotuje mundialu na vsaki dve leti, in če bi se Fifa pred tem predlogom posvetovala kaj tudi s svojimi članicami, bi ji bilo tudi to jasno,« je 58 držav članic Fife iz šestih svetovnih konfederacij zapisalo v skupni izjavi za javnost. Tudi združenje profesionalnih nogometnih lig je dodalo svoj glas proti predlogu.

