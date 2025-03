Celjani s popotnico tesne zmage v Švico

Mesto ob Savinji je po dolgem času doživelo nogometni praznik, 6000 navzočih je spodbujalo zdaj edino slovensko nogometno moštvo pod evropskimi žarometi na uvodni tekmi osmine finala konferenčne lige proti Luganu.

Celje: Lugano 1:0 (1:0) Strelec: 1:0 – Svetlin (Delaurier-Chaubet, 23)

In že v prvih 45 minutah so imeli številni kaj videti. Gostitelji so se odločno lotili naloge priboriti si kar najboljše izhodišče za revanšo v Švici, res pa je bilo, da je bil tudi Lugano nevaren, zato so morali Celjani pristopiti igri zelo odgovorno.

Na polovici uvodnega dela pa je z glavo natančno meril Tamar Svetlin in z vodilnim golom podžgal evforijo na tribunah. A na igrišču je bilo treba ohraniti mirnost in zbranost, statistika 1. polčasa je razkrivala enakovreden boj (streli na vrata 3:3, posest žoge 49:51) in napovedala garanje celjskih nogometašev v nadaljevanju za končni uspeh.

Vložek je bil velik in to je potrjevala odgovorna igra z obeh strani v drugem delu te pomembne tekme. Celjani so spretno in zbrano ohranjali prednost, navodila trenerja Alberta Riere – razumljivo – niso dovolila pretiranega tveganja, za odtenek so bili gostje v nadaljevanju aktivnejši (streli na vrata 3:5, posest žoge 46:54). Celjanom pa se je prav v zadnjih minutah ponudila priložnost za doseči še kaj več od tesne zmage, saj je bil Antonios Papadopoulos, nogometaš Lugana, izključen, a spremembe izida ni bilo več – tesna zmaga celjskemu klubu ohranja upanje za novi podvig.