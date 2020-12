Celjani podaljšali s trojico, Bravo s Kurtovićem

Kurtović ostaja pri Bravu

Pri aktualnih slovenskih prvakih Celjanih je po koncu jesenskega dela sezone zelo pestro. Potem ko so se včeraj razšli z glavnim trenerjem, so tokrat podpisali nove pogodbe z vratarjemter napadalcemainKot so Celjani zapisali v kratkem sporočilu za javnost, bodo Jurhar, Koritnik in Kerin v klubu ostali do 30. junija 2023. V tej sezoni je Kerin nastopil na 13 tekmah državnega prvenstva, Koritnik na sedmih, Jurhar pa še čaka na prvo priložnost med vratnicama.Iz NK Bravo so sporočili, da so z branilcempodaljšali pogodbo do konca sezone 2022/23.20-letni Kurtović je v klubu prehodil pot skozi vse mladinske selekcije, doslej pa za Bravo zbral že 191 uradnih nastopov in odigral več kot 14.500 minut, pri tem pa dosegel tudi 39 golov.Pred dnevi sta z Bravom novi pogodbi podpisala tudi branilcain