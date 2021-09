Celjani se pobirajo z dna, vrhunec že drevi v Murski Soboti

Nedelja prinaša tri zanimive tekme

Prva liga Telemach, 8. kolo:

Na štajerskem so odprli 8. kolo slovenskega nogometnega prvenstva. Vsta se pomerila domači istoimenski klub in, prve točke po koncu reprezentančne akcije pa so pripadle gostiteljem, ki so se na ta način – po drugi zaporedni zmagi – začasno prebili v zgornji polovico lestvice 1. SNL.V prvem polčasu smo spremljali odlično nogometno tekmo, tako je bilo tudi v nadaljevanju, saj smo delno pogrešali akcijo le v srednjem delu drugega polčasa. Na svoj račun so prišli tudi gledalci. Ti niso videli le štirih golov, pač pa tudi nekaj pravih mojstrovin. Izpostaviti velja mojstrski golz 25 metrov in šolski protinapad Celjanov, ki ga je v zadnji minuti rednega dela končals strelom tik pod prečko.Tudi derbi 8. kola bodo igrali že danes. V Murski Soboti se bosta pomeriliin, prav dvoboj aktualnega in nekdanjega prvaka na štadionu Fazanerija pa bi bil lahko posebej mikaven in nepredvidljiv.Nedelja prinaša še tri tekme vv Šiški,, kjer domujejo Radomljani, in v. Bomo videli, ali bo uspešen niz nadaljeval Bravo, ali bodo kaj točk osvojili tudi Koprčani in kakšen bo odziv Maribora v štajerskem derbiju z Aluminijem.Celje : Domžale 3:1 (Božić 44., Medved 52., Brecl 90.; Vuk 10.)Mura – Olimpija (20.15)nedelja:Bravo – CB24 Tabor (15)Kalcer Radomlje – Koper (17)Aluminij – Maribor (20.15)