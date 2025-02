Celjani za četrtfinale proti Luganu

Slovenski nogometni prvak Celje bo v osmini finala konferenčne lige igral s švicarskim Luganom, je določil žreb na sedežu krovne zveze v Nyonu. Celjani so si nadaljevanje evropske sezone zagotovili z uspešnim nastopom v končnici proti ciprskemu Apoelu.

Nogometaši Betisa, Pafosa, Københavna, Celja, Jagiellonie, Panathinaikosa, Moldeja in Borca, ki je izločil ljubljansko Olimpijo, so si napredovanje zagotovili po povratnih tekmah v četrtek.

Neposredno pa so si uvrstitev zagotovili Chelsea, Vitoria, Fiorentina, Rapid, Djurgarden, Lugano, Legia Varšava in Cercle Brugge, ki so bili na prvih osmih mestih po ligaškem delu tekmovanja in so tako tudi nosilci v osmini finala.

Po zmagi nad Ciprčani, kjer igra tudi nekdanji slovenski reprezentančni vratar Vid Belec, so imeli Celjani pred žrebom dva možna tekmeca, Djurgarden ali Lugano, dobili pa so Švicarje.

Če bodo Celjani uspešni v osmini finala, se bodo v četrtfinalu pomerili z boljšim iz para Panathinaikos – Fiorentina, možni tekmeci v morebitnem polfinalu pa bodo Real Betis, Vitoria, Jagiellonia ali Cercle Brugge.

Poleg Celjanov bodo v osmini finala igrali še štirje klubi slovenskih nogometašev: Djurgarden Nina Žuglja, ki je bil možen tekmec Celja, je dobil Pafos, Jagiellonia Dušana Stojinovića Cercle Brugge, Panathinaikos Adama Gnezde Čerina pa Fiorentino.

Banjaluški Borac, za katerega igrata tudi Sandi Ogrinec in Gregor Bajde, pa se bo pomeril z dunajskim Rapidom.

Preostali pari osmine finala so Real Betis – Vitoria, Molde – Legia Varšava in København – Chelsea.

Prve tekme osmine finala bodo na sporedu 6., povratne pa 13. marca. Četrtfinale bo na vrsti 10. in 17. aprila, polfinale 1. in 8. maja, finale bo 28. maja v Vroclavu.

Pari osmine finala:

Real Betis – Vitoria

Celje – Lugano

Borac – Rapid Dunaj

Molde – Legia Varšava

Jagiellonia – Cercle Brugge

Panathinaikos – Fiorentina

Pafos – Djurgarden

København – Chelsea