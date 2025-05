Celjani za drugo pokalno lovoriko tudi doma uprizorili evropsko predstavo

Celje je še drugič v samostojni Sloveniji osvojilo pokalno lovoriko. V 34. finalu je prav za konec tekmovanja uprizorilo predstavo za sladokusce in premagalo Koper s 4:0 (3:0). Pot do naslova so Celjani trasirali v prvih 45 minutah, ko so zadeli Svit Sešlar, Aljoša Matko in Niktia Iosifov. V drugem polčasu tekmecem s Primorske niso dopustili možnosti za vrnitev »med žive«.

Tako enosmernega in neenakovrednega prvega polčasa si niti trener Celja Albert Riera najbrž ni predstavljal. V štirinajstih dnevih so se tekmeci v prvenstvu pomerili dvakrat, v Kopru ni bilo zmagovalca, minulo soboto v Celju so bili zmagovalci Koprčani.

Celjski ples je imel do prvega gola umirjen in nadzorovan ritem. Toda jasno je bilo videti, kaj kdo naklepa in na kakšen način želijo ukaniti drug drugega. Celjska kombinatorika s posestjo žoge je Koprčane potisnila na njihovo polovico in jih krepko oddaljila od celjskih vrat. Vprašanje je bilo le, kdo bo v tej šahovski igri prvi povlekel napačno potezo. Koprčani celjske napake niso dočakali, Celjani svojo priložnost so. Z najmočnejšim orožjem, kombinatoriko, je prvi udarec zadal Svit Sešlar, ki je z 12 metrov neoviran po podaji Španca Juanja Nieta matiral Celjana v koprskih vratih Metoda Jurharja.

Strasti so se razplamtele ob koncu drugega poolčasa, ko so si igralci obeh moštev skočili tudi v lase. FOTO: Blaž Samec/Delo

Gol je takoj prevesil jeziček na tehtnici na celjsko stran. Začel se je evropski ples, takti Celjanov so bili vse hitrejši in udarnejši. Koprčani si še niso povsem opomogli, ko so že zaostajali z 0:2. Matko je z golove črte porinil žogo v mrežo, potem ko je Jurhar najprej ubranil strel Žana Karničnika.

Vojska trenerja Slaviše Stojanovića je bila povsem raztresena in razbita, tretji gol Iosifova, po bravurozni akciji kratkih podaj in zadnji podaji Matka, pa pika na i celjskega šova v drugi polovici prvega polčasa, ki se je za Koprčane še dobro končal. Lahko bi zaostajali za štiri, pet golov.

Kako se vrniti v igro in finale spremeniti v bolj enakovrednega, je bila uganka za Koprčane, ki so drugi polčas res začeli z vidno agresivnostjo, toda od hitrega gola, ki bi jim morda še vlil nekaj upanja za veliki preobrat, so bili zelo, zelo daleč. Celjani so rutinsko zapeljali tekmo v zaključek, v katerem je Matko postavil piko na pokalnega finala. Vsaj tako naj bi bilo. Riera je po zadnjem sodnikovem žvižgu stopil proti koprski klopi in jo izzval, le posredovanje varnostnikov, nogometašev, sodnikov in drugih oseb ob igrišču je preprečilo boksarski konec.