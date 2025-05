Slovenski paket za Evropo

V nadaljevanju preberite:

V Angliji je premier league osvojil Nizozemec Arne Slot, v Nemčiji bundesligo Belgijec Vincent Kompany, v Franciji ligue 1 Španec Luis Enrique, v Španiji la ligo Nemec Hansi Flick ali Italijan Carlo Ancelotti, le v Italiji bo kralj serie A domači strokovnjak, Antonio Conte ali Simone Inzaghi.

Prevlada tujih trenerjev pije vodo, ker so praviloma neobremenjeni z okoljem in njegovimi značilnostmi. Za naše zahodne sosede sicer velja, da imajo do vrhunskih tujih strokovnjakov prijateljski odnos le tu in tam. V primerjavi z drugimi ligami najboljših ne morejo pripeljati, ker slepo zaupajo svojemu znanju in so še vedno prepričani, da vzgajajo in imajo najboljše trenerje na svetu, ali pa za najboljše preprosto nimajo denarja. Tudi v naši soseščini, na Hrvaškem, prevladuje domoljubje ali nacionalni interes, ki ga je v obdobju vladavine zagrebškega Dinama edini premagal Slovenec Matjaž Kek.

Slovenija se s španskim dvojcem Victor Sánchez – Albert Riera drži razvojnega in sodobnega razreda evropskega nogometa. Mnenja, kdo je »krivec« za to, so deljena, toda v resnici ni prav velika neznanka, da je to zasluga tujih vlagateljev, ki prav veliko zaupanja v slovensko stroko nimajo.