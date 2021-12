Chelsea dobil s kladivom po glavi

Presenečenje na olimpijskem štadionu v Londonu. West Ham je Chelseaju prizadejal drugi poraz v sezoni. Bilo je 3:2, modri so ob polčasu vodili z 2:1. Junak zmage kladivarjev je bil rezervist Arthur Masuaku, ki je v 78. minuti z velike razdalje in težkega kota presenetil vratarja Edouarda Mendyja.

Za vodstvi Chelseaja sta zadela Thiago Silva in Mason Mount, za West Ham izenačila Manuel Lanzini (11m) in Jarrod Bowen. To je bil prvi gostujoči poraz za zasedbo Thomasa Tuchla, potem ko so edinega doživeli doma proti Manchester Cityju. Ekipa Davida Moyesa se je z osmo zmago na 15 tekmah vodilnemu Chelseaju približala na šest točk.

Romelu Lukaku se ni vpisal med strelce. FOTO: Tony Obrien/Reuters

Izida londonskega derbija so se razveselili v taborih Manchester Cityja in Liverpoola, saj lahko zavzamejo vrh lestvice premier league. City bo gostoval v Watfordu, Liverpool v Wolverhamptonu.