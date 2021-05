Chelsea in Manchester City pred 16.500 gledalci

Iz Evropske nogometne zveze (UEFA) so ob začetku prodaje vstopnic javnosti na spletni strani razkrili, da si bo lahko sobotni finale lige prvakov med Chelseajem in Manchester Cityjem v Portu ogledalo 16.500 gledalcev. Štadion Dragao lahko sicer sprejme 50.000 gledalcev, portugalske oblasti pa so obisk omejile na 33 odstotkov zasedenosti tribun.



Finalista lige prvakov, Chelsea in Manchester City, sta prejela po 6000 vstopnic za svoje navijače. Natanko 1700 vstopnic bo na voljo splošni javnosti, cene pa znašajo 600 evrov za prvo kategorijo, 450 evrov za drugo, 180 evrov za tretjo in 70 evrov za četrto kategorijo. Vsak kupec lahko prek Uefine spletne strani naroči največ dve vstopnici.



Finale bi moral biti sprva v Istanbulu, a je Uefa zaradi nestabilnih razmer zavoljo pandemije novega koronavirusa ter predvsem zagotavljanja možnosti za ogled tekme navijačem obeh finalistov premaknila zaključni dvoboj v Porto. Po nedavni odločitvi vlade Združenega kraljestva, ki je Turčijo uvrstilo na rdeči seznam za potovanja, angleški navijači namreč ne bi mogli obiskati tekme v Istanbulu.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: