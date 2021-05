Chelsea in Manchester City za evropsko slavo

Navijač Manchester Cityja si obeta prvi evropski naslov. FOTO: Miguel Riopa/AFP

Chelseajevi navijači so zelo strastni. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

Končuje se odštevanje ur in minut do začetka velikega finala Uefine lige prvakov. Pred 16.500 gledalci na štadionu Dragao v Portu se bosta ob 21. uri srečala angleška velikana Manchester City in Chelsea.City trenerjase je prvič uvrstil v zadnje dejanje sezone, modri s Stamford Bridgea, ki jih vodi, tretjič. Leta 2008 niso bili uspešni, leta 2012 pa so premagali Bayern.Vloga favoritov pripada sinjemodrim iz Manchestra, toda Chelsea jih je v zadnjih šestih tednih dvakrat premagal, najprej v polfinalu pokala FA (1:0), potem še v gosteh v premier league (2:1). Guardiola, dvakrat prvak z Barcelono, v napadu stavi na trioinaduti so lahko tudiinNemec Tuchel, ki je lani izgubil finale na klopi PSG, pa ima udarne adute vin. Jokerja stainEderson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Mahrez, Silva, Foden;Mendy; Christensen, Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Chilwell; Ziyech, Mount; Werner.