Chelsea zaokrožil Uefino zbirko; Enzo Maresca: To je šele začetek

V dobrih treh dneh so nogometaši Chelseaja svoji sezoni dvignili oceno z zadostno na prav dobro. V nedeljo so v zadnjem kolu angleškega prvenstva v gosteh premagali Nottingham Forest in si zagotovili ligo prvakov, v sredo pa v finalu konferenčne lige s 4:1 premagali Betis. S tem so zaokrožili kolekcijo Uefinih lovorik, potem ko so po dvakrat osvojili ligo prvakov, evropsko ligo, pokal pokalnih zmagovalcev in evropski superpokal. Zdaj se pozornost celotne nogometne javnosti obrača k sobotnemu zadnjemu dejanju klubske sezone v Evropi, velikemu finalu lige prvakov med PSG in Interjem v Münchnu.

