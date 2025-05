Chelsea proti španskemu uroku, učenec proti učitelju

V nadaljevanju preberite:

Olympiakos (2024), West Ham (2023) in Roma (2022) so doslej osvojili konferenčno ligo, ki jo je Uefa ustanovila predvsem zato, da bi tudi klubi iz manj bogatih nogometnih držav, ki so običajno zgodaj izpadli iz kvalifikacij za ligo prvakov in evropsko ligo, imeli več mednarodnih tekem. Tako so Celjani v njej odigrali kar 20 tekem, Olimpija pa 16. Toda največji kos torte si tudi v tem tretjem tekmovanju na koncu odrežejo predstavniki velikih. Tako bo tudi v tej sezoni. Nocoj ob 21. urii se bosta v finalu v Vroclavu srečala Chelsea in Real Betis.

Kakšne so okoliščine pred finalom, kaj sta povedala trenerja?