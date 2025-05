Zgodovinski podvig Betisa v Firencah

V finalu konferenčne lige bodo igrali nogometaši Chelsea in Betisa. Angleži so v polfinalu izločili Djurgarden, pri katerem Slovenca Nina Žuglja zaradi poškodbe tudi tokrat ni bilo v kadru, Španci pa so bili po podaljških boljši od Fiorentine, ki je v četrtfinalu premagala Celje.

Chelsea je večino dela opravil že na prvi tekmi na Švedskem, ki jo je dobil s 4:1, tako da je bil obračun na Stamford Bridgeu bolj ali manj formalnost. Angleži so slavili zmago s skupnim izidom 5:1; edini zadetek na povratni tekmi je dosegel Kiernan Dewsbury-Hall v 38. minuti.

Veliko bolj zanimivo je bilo v Firencah, kamor so Andaluzijci pripotovali s prednostjo 2:1. Na 3:1 jo je v 30. minuti povišal Anthony z natančno izvedenim prostim strelom, za preobrat pa je poskrbel Robin Gosens, ki je bil dvakrat natančen z glavo po strelu s kota (34., 42.).

Drugi polčas se je končal brez zadetkov, tako da sta o zmagovalcu odločala podaljška. Španci so zadeli že v prvem – strelec iz protinapada je bil Abde Ezzalzouli (97.) – in se na koncu veselili zgodovinskega dosežka. Fiorentina je tako ostala brez tretjega finala v tem tekmovanju v zadnjih treh sezonah.

Chelsea se bo finalu 28. maja v Vroclavu potegoval za naslov, ki ga še nima v klubskih vitrinah. Angleži so namreč dvakrat osvojili ligo prvakov (2011/12, 2020/21), dvakrat evropsko ligo (2012/13, 2018/19), dvakrat pokal pokalnih zmagovalcev (1970/71, 1997/98) in dvakrat evropski superpokal (1998, 2021). Hkrati so bili 2021 tudi svetovni klubski prvaki.

Betis še nikoli ni igral finala v evropskih tekmovanjih. Pohvali se lahko z enim naslovom španskega prvaka iz sezone 1934/35 ter tremi lovorikami v španskem pokalu (1976/77, 2004/05, 2021/22).

To je sicer četrta izvedba konferenčnega pokala. V prvi sezoni 2021/22 je slavila Roma, naslednje leto je bil najboljši West Ham, lani pa so pokal dvignili nogometaši Olympiakosa.