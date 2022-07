Christian Eriksen uradno na Old Traffordu

Danski nogometni zvezdnik Christian Eriksen je danes uradno postal član angleškega Manchester Uniteda. Tridesetletni vezist je z 20-kratnimi državnimi prvaki podpisal triletno pogodbo. Eriksen je na lanskem evropskem prvenstvu na tekmi svoje reprezentance doživel srčni zastoj, kasneje pa se je uspešno vrnil na zelenice ter v drugem delu minule sezone igral za angleški Brentford. »Manchester United je poseben klub in komaj čakam, da začnem pisati novo poglavje v karieri. Imel sem privilegij igrati na Old Traffordu, a obleci rdeči dres Uniteda bo ob tem nekaj edinstvenega,« je v izjavi za klub dejal Danec.

Za reprezentanco je zbral kar 115 nastopov in dosegel 38 golov. V angleškem prvenstvu je za Tottenham in Brentford odigral 237 tekem ter dosegel 52 golov in prispeval še 71 podaj. V karieri je igral tudi za italijanski Inter Milano, pri katerem pa se po vstavitvi defibrilatorja po srčnem zastoju na EP zaradi tamkajšnjih pravil ni več smel ukvarjati s profesionalnim športom. Kariero je kot najstnik začel pri nizozemskem Ajaxu, za katerega je v vseh tekmovanjih zbral 163 nastopov in dosegel 32 golov.