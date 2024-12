Manchester City porušil lasten finančni rekord

Angleški velikan je imel v 2023–2024 rekordnih 863 milijonov evrov prihodkov, od tega je bilo 88 milijonov dobička, samo s prodajo televizijskih pravic pa so meščani zaslužili 356 milijonov evrov, poroča BBC.

Kljub temu, da klubu ni uspelo ponoviti lanske trojne krone iz sezone 2023–2023, je City svoj mošnjiček dodobra napolnil po zaslugi četrte zaporedne zmage v domači ligi, zmage na svetovnem klubskem prvenstvu in evropskem superpokalu. Manchester City je tako lani postal prvi klub v zgodovini, ki si je naenkrat lastil pokal lige prvakov, premier lige, klubskega svetovnega prvenstva in superpokala ter FA pokal.

Meščani so zabeležili dobiček vsako leto od sezone 2014-2015 naprej z izjemo sezone 2019-2020, ki jo je močno ohromila epidemija. Ta niz gre pripisati tudi izjemnemu delu Pepa Guardiole, ki se je ekipi pridružil julija leta 2016, od takrat pa je na 496 tekmah v povprečju osvojil kar 2,31 točki na tekmo.



Aktualni angleški prvaki dobiček že vlagajo, saj trenutno v projektu, vrednem skoraj 400 milijonov evrov, širijo severni del stadiona, s to posodobitvijo pa se bo kapaciteta stadiona Etihad dvignila na 60 tisoč gledalcev. Prav tako je v gradnji nov objekt, kjer bo trenirala ženska ekipa, ki naj bi se odprl v prihodnji sezoni. Klub je ob objavi financ naznanil, da je na družbenih omrežjih Facebook, TikTok, Instagram, X in Youtube v sezoni 2023-2024 skupno prejel več kot deset milijard ogledov.

V vsoto rekordnih prihodkov nista všteti prodaji Joaota Cancela in Juliana Alvareza, ki sta ekipi prinesla dobrih sto milijonov. Klub je tako finančno dobro pripravljen na morebitne nove okrepitve, ki jih bo Guardiola – čigar ekipa je na zadnjih desetih tekmah zmagala zgolj enkrat – zagotovo vesel.

City se trenutno sooča s hudo rezultatsko krizo, v sredo jih je nazadnje premagal Juventus, ki je meščanom hudo otežil napredovanje v naslednji krog lige prvakov. Angleži so namreč z zadnjih treh tekem v Uefinem tekmovanju iztržil le točko proti Feyenoordu, proti kateremu so v zadnjih dvajsetih minutah tekme zapravili prednost treh golov. Trenutno so sinje modri z osmimi točkami na 22. mestu, kar jih uvršča na sam rob ekip, ki se uvrstijo v izločilne boje.

Ekipa Pepa Guardiole se je v škripcih znašla tudi izven igrišč, še zmeraj namreč potekajo zaslišanja vodstva kluba, ki mu liga očita kršenje finančnih pravil v kar 115 primerih med leti 2009 in 2018.

V nedeljo bodo sinje modri gostili Manchester United, ki v domačem prvenstvu zaseda trinajsto mesto. Rdeči vragi so v lanskem letu zabeležili 140 milijonov evrov izgube, profita pa klub ni ustvaril že vse od leta 2019.