V nogometni Evropi padla milijarda, glavni ulov gre Arabcem

V nogometnem svetu je bolj kot strateškemu grajenju moštva januarski prestopni rok namenjen krpanju lukenj, ki so nastale zaradi poškodb ali slabe forme. V primeru Manchester Cityja drži oboje, Pep Guardiola je našel odgovore na položajih, kjer jih je najbolj potreboval in ob tem pomladil moštvo. Novinci so lastnike Cityja stali drago, a ne tako kot vodstvo Al Nassra. Jhona Durana so želeli v Londonu in Madridu, a je v zameno za rekordno odškodnino in bogato plačo izbral savdsko ligo in družbo Cristiana Ronalda.

Največja nogometna imena v januarskem prestopnem roku ne menjajo sredin, a nekaj odmevnih izjem obstaja. Zvezdniški prestop Fernanda Torresa iz Liverpoola k Chelseaju za takratnih 50 milijonov funtov je dvignil veliko prahu (še več ga je Torres s slabo formo, na prvi gol je čakal tri mesece), večinoma pa moštva v največjih ligah pozimi iščejo začasne rešitve.

Bolj drzni so bili katarski šejki pri PSG-ju, moledovanje in prepričevanje Luisa Enriqueja je padlo na plodna tla in Hviča Kvaratshelija je v zameno za 70 milijonov evrov dres Napolija zamenjal za modro opravo Parižanov. Enrique je prepričan, da bo raznovrstni Gruzinec uspešno vodil zanimivo, mlado moštvo s Parka princev.