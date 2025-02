Borussia Dortmund? O tem sanjata tudi Bayern in Real (VIDEO)

Po rednem delu nogometne lige prvakov so opravili prve analize na igrišču in ob njem. Zanimiv je tudi pogled na tribune štadionov, na kateri domuje liga prvakov, najmočnejše nogometno tekmovanje na svetu. V povprečju se je namreč največ navijačev zbiralo na tekmah v Dortmundu, kjer domuje Borussia. Njeni navijači so vnovič potrdili, da so med najzvestejšimi na planetu, saj klubu ni šlo povsem po načrtu. Tekme Borussie na Signal Iduna Parku si je ogledalo po 81.365 gledalcev.

Verjetno bo podobno tudi v končnici za osmino finala lige prvakov, v kateri se bo Borussia merila z lizbonskim Sportingom. Kateri klubi oziroma navijači so se zvrstili za Dortmundom? Sledijo navijači v Münchnu in Madridu, Bayern je namreč doma v povprečju pritegnil 75.000 gledalcev, Real pa 73.796. Visoko je tudi Liverpool, po rednem delu najboljša ekipa tega Uefinega tekmovanja.