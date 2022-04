City znova pred Liverpool, Arsenal ujel Tottenham

Nogometaši Manchester Cityja so v zaostali tekmi 30. kroga angleškega državnega prvenstva ugnali Brighton s 3:0 in znova skočili na vrh lestvice, potem ko je za 24 ur prvo mesto prevzel Liverpool po zmagi proti Manchester Unitedu (4:0).

Sinjemodri iz Manchestra imajo tako vnovič točko prednosti pred Liverpoolom (77:76). Varovanci Pepa Guardiole so se v prvem polčasu še mučili z Brightonom, nato pa mu v drugem polčasu nasuli tri gole za zanesljivo zmago. Zadeli so Riyad Mahrez (53.), Phil Foden (65.) in Bernardo Silva (82.).

V zaostali tekmi 25. kroga je v londonskem derbiju Arsenal v gosteh slavil proti Chelseaju s 4:2. V prvem polčasu so topničarji dvakrat povedli pred Eddieja Nketiaha (13.) in Emila Smitha Rowa (27.). Da se je polčas končal z 2:2 pa sta poskrbela Timo Werner (17.) in Cesar Azpilicueta (32.).

V drugem delu je nato Nketiah zadel še drugič (57.), piko na i pa je z uspešno izvedeno enajstmetrovko postavil še Bukayo Saka v drugi minuti sodnikovega dodatka.

Ponovno petouvrščeni Arsenal se je tako točkovno izenačil s četrtim Tottenhamom (57 točk), Chelsea ostaja tretji z 62.

V zaostalih tekmah je Newcastle z 1:0 premagal Crystal Palace, Everton pa je osvojil pomembno točko v boju za obstanek. Tekma z Leicestrom se je končala z 1:1.