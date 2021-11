Conte posvaril zvezdniško okrepitev: Delati boš moral še bolj kot ostali

V premier league se obeta spektakel: Antonio Conte proti Marcelu Bielsi, Tottenham proti Leeds Unitedu. Nedeljska tekma (17.30) bo druga za italijanskega trenerja v prvenstvu po prihodu k spursom, kjer je po le 17 tekmah nasledil ekspresno odstavljenega Portugalca Nuna Espirita Santa. Ob Contejevem prihodu v severni London so številni napovedovali, da njegove nove varovance čaka »vojaški dril«, o čemer pričajo tudi izjave trofejnega stratega.

Ta se je nekaj dni pred tekmo z Muro lotil vezista Tanguya Ndombeleja, ki ga je posvaril, da bo moral delati še veliko bolj trdo od ostalih, če bo želel upravičiti več kot 60-milijonski vložek iz leta 2019, ko so ga spursi pripeljali kot veliko okrepitev. Kmalu 25-letni Francoz je zaenkrat precejšnje razočaranje.

Ima talent, toda ...

»Videl sem, da je z njegovim položajem veliko trenerjev imelo težave,« je na petkovi novinarski konferenci dejal Conte. »Ima kakovost. Mora razumeti, da je to ekipa in da mora igrati za ekipo. Pomembno je početi tisto, kar od tebe zahteva položaj. Trdo delamo. On mora delati še veliko bolj kot ostali. Ima talent, a mora ga pokazati v ekipi in za ekipo, ne le za posameznega igralca. Vsak posameznik mora vedeti, kaj mora početi. Če bi vsak posameznik zgolj tekel po igrišču, bi bila to zmešnjava,« je dodal Conte.

Ndombeleja je proti Evertonu (0:0) v igro poslal v drugem polčasu, to je bil sicer šele sedmi nastop v sezoni za Francoza, ki ga po zmagi nad Vitessom (3:2) v konferenčni ligi čaka tretja tekma pod taktirko novega trenerja.