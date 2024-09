Cristiano Ronaldo: Če ne bom več dodana vrednost, bom odšel prvi

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je prvič spregovoril o morebitnem odhodu iz reprezentance. »Če ne bom več dodana vrednost, bom prvi odšel,« je dejal 39-letnik na novinarski konferenci pred tekmo lige narodov proti Hrvaški. V isti sapi je dodal, da še ni tako daleč. Cristiano Ronaldo, sicer tudi petkratni dobitnik zlate žoge za najboljšega, je s 130 goli na 212 mednarodnih tekmah rekorder svoje države.

Na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji pa je bil CR7 deležen množičnih glasnih kritik za svoje predstave. Tudi pri 39 letih je še vedno igral kot kapetan in stalni igralec ekipe, ne da bi v športnem smislu na igrišču dal vidnejši prispevek reprezentanci.

»Ne, po euru mi še na kraj pameti ni prišlo, da je moj reprezentančni cikel že končan. Nasprotno, to me je še bolj motiviralo, da nadaljujem z reprezentanco,« je dejal Ronaldo, ki mu je na euru slovenski vratar Jan Oblak v 105. minuti spektakularno ubranil enajstmetrovko. Portugalska je nato vseeno izločila Slovenijo po enajstmetrovkah, potem ko je Benjamin Šeško v 115. minuti zapravil veliko priložnost za zmago in v medijih postal tragični junak zgodovinske tekme osmine finala v Nemčiji.

»Kar čutim v tem trenutku, in to kažejo tudi trenerjeve besede, je, da bom še naprej vodja reprezentance in bom prvi prevzel poveljevanje,« je dejal Ronaldo. Vendar pa je odločitev o tem, kako dolgo bo še igral za portugalsko reprezentanco in svoj savdski klub Al-Nasr, pustil odprto. »Ne razmišljam dolgoročno. Vedno razmišljam kratkoročno,« Ronalda še navaja DPA.