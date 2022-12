Cristiano Ronaldo tudi uradno v Savdski Arabiji

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je tudi uradno postal član savdskega kluba Al-Nasr, je slednji potrdil na družbenih omrežjih. Pri 37 letih starosti je podpisal pogodbo za dve sezoni in pol, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, pa bo z njo zaslužil več kot 200 milijonov evrov.

Kot je poročala Marca, naj bi Ronaldo v klubu igral dve leti in pol, kasneje pa naj bi tam ostal kot ambasador savdske kandidature za svetovno prvenstvo – skupaj kar sedem let. Savdska Arabija se skupaj z Egiptom in Grčijo namreč poteguje za SP 2030.

Po športni plati je sicer za nogometaša, ki je zablestel v dresu domačega Sportinga, nosil tudi drese Manchester Uniteda, Real Madrida in torinskega Juventusa, prestop velik korak nazaj. Nazadnje je bil Ronaldo, ki se je razšel z Manchester Unitedom, brez veljavne pogodbe. Novemu klubu, ki vodi v državnem prvenstvu, naj bi prav Portugalec pomagal do prvega naslova po štirih letih.

Za portugalsko reprezentanco je petkratni dobitnik zlate žoge odigral 196 tekem ter dosegel 118 golov. V karieri je bil petkrat prvak lige prvakov (2008, 2014, 2016, 2017, 2018), državni prvak v Italiji (2019, 2020) z Juventusom, Španiji (2012, 2017) z Realom Madridom in Angliji (2007, 2008, 2009) z Unitedom.

Sicer pa se pojavljajo še informacije, da želi Al-Nasr v svojih vrstah tudi Sergia Ramosa in Sergia Busquetsa.