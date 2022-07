Osredotočeni na Moldavce, na Olimpijo šele od petka

V nadaljevanju preberite:

Previdnost ni odveč, opozarja pred četrtkovo povratno tekmo 1. kola kvalifikacij za konferenčno ligo proti Sfantulu v Fazaneriji eden od nestorjev pri Muri Matic Maruško, ki se je, kot kaže, poslovil od položaja branilca. Onemogočili smo jih zato, ker smo se odlično postavili in jim nismo dopuščali razvijanja igre,« je poskušal navijačem približati četrtkovega nasprotnika, ki morda ne bo privabil toliko navijačev, kot bi želeli Matic in drugi igralci, a bodo imeli posebno čast: Mura bo prvič igrala na prenovljeni travnati površini, ki so jo prestavili bliže glavni tribuni. Sobočani so razigrani in mladostni, prenovljeno podobo na igrišču razkriva Maruški, ki še ne razmišlja o prvenstven derbiju proti Olimpiji.