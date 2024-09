Črno-beli ponos Prekmurja ima barvito zgodovino

Dvaindvajsetim slovenskim nogometnim sredinam, ki se ponašajo s sto ali več leti organiziranega delovanja, se pridružuje še Mura iz Murske Sobote. Črno-bela družina bo danes v Gledališču Park s slavnostno akademijo počastila svojo bogato nogometno dediščino. In to na predvečer velikega derbija z lendavsko Nafto, ki je bila vse stoletje veliki rival Mure.

Podobno kot drugod po slovenskem ozemlju so tudi v Mursko Soboto nogomet prinesli študentje, novo igro so predstavili po koncu prve svetovne vojne. Za žogo so se najprej preganjali po okoliških travnikih, na takratnem sejmišču oziroma živinskem trgu pa so odigrali prve prijateljske tekme. Že takrat so si mladeniči nadeli ime Mura.

Prva zabeležena tekma je bila 3. julija 1921, ko je pri muraših gostovalo moštvo Sport kluba iz Dolnje Lendave, že uveljavljena zasedba, ki je zmagala s kar 7:0. Sedmega avgusta sta ekipi odigrali povratno prijateljsko tekmo v Dolnji Lendavi, takrat so Sobočani slavili z 1:0. Kakor beležijo zapisi, so se soboški nogometaši pred tekmo pozdravljali s »hip-hip-hura«, lendavski pa z »ej-ha, ej-ha, ej-ha«.

Le dva dni pozneje so na krilih prestižne zmage nad sosedi ustanovili Football klub Mura. Za predsednika so izvolili Vinka Plaskana, ravnatelja mariborske podružnice Jadranske banke, podpredsednik in hkrati trener je bil Mate Gregorović. Mura je nato odigrala še tri prijateljske tekme, zadnjo 4. septembra 1921 proti nogometašem iz hrvaškega Čakovca (Čakovečki športski klub). Po tekmi so se člani obeh ekip zbrali v kavarni Kemeny, kjer so izbruhnile nacionalistične strasti. Nekateri igralci iz obeh klubov so s petjem madžarskih pesmi in izkazane naklonjenosti Madžarski zamajali slovensko identiteto Mure, zato je vodstvo kluba odstopilo.