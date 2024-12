Črno-beli v debelem minusu, rdeče-beli v debelem plusu

Srbski nogomet in navijače beograjskega Partizana so vznemirila razkritja Predraga Mijatovića, enega od treh vodilnih mož kluba. Po treh mesecih, odkar »vedrijo in oblačijo« v klubu, je nekdanji zvezdnik madridskega Reala in ob koncu devetdesetih let minulega stoletja tudi soigralec Zlatka Zahovića, Darka Milaniča in Džonija Novaka pri črno-belih, javnosti položil račune.

»Prišel je trenutek, da se naredi rez tega, kar smo naredili v zadnjih treh mesecih, in da predstavimo nekatere stvari javnosti. Bom iskren in pregleden. Mislim, da še nihče ni bil tako neposreden,« je začel novinarsko konferenco, nato pa izstrelil boleče podrobnosti.

»Dolgovi kluba znašajo 53.128.000 evrov,« je šokiral navijače direktor športne politike in nato še bolj podrobno, v zadnji cent, predstavil denarno piramido dolga.

»Drugim, domačim in tujim klubom dolgujemo 7,25 milijona €, skupni dolgovi do igralcev, trenerjev in drugim športnim delavcem znašajo 10,22 milijona €, največji del dolgov pa gre na račun davčnih obveznosti, ki znašajo 22,47 milijona €,« je brez izmikanja polagal račune 55-letni Črnogorec in osupnil tudi z dolgom do zastopnikov igralcev. Klub jim dolguje 4,91 milijona €.

Veliko bolj zadovoljni, ali kar zelo, zelo srečni so v taboru največjih tekmecev, Crveni zvezdi. »Naši prihodki so bili rekordni. Znašali so 94 milijonov €,« je povedal direktor rdeče-belih Zvezdan Terzić.